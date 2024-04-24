全國工業總會改選 工信集團總裁潘俊榮接任理事長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-24 18:42

全國工業總會今 (24) 日全面改選，會中選出第 13 屆新任理事長、副理事長以及理監事，由工信集團總裁潘俊榮接任理事長，原理事長苗豐強卸任。潘俊榮表示，期盼政府在供水、供電方面維持穩定。

工總今天舉辦第 13 屆第 1 次會員代表大會，除推選潘俊榮擔任理事長，原理事長苗豐強則成為名譽理事長。另外，副理事長由原先 3 位增加至 5 位，包括永豐餘創辦人何壽川、敏實集團創辦人秦榮華、穩懋董事長陳進財、宜進實業董事長詹正田，以及東和鋼鐵董事長侯傑騰等 5 人擔任工總副理事長。

能源議題近期備受關注，潘俊榮則呼籲政府，提供更穩定的水電，否則難以將企業留在台灣。潘俊榮進一步表示，工總有十大產業，十大產業皆有代表，未來也會積極與政府溝通。