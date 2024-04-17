〈新內閣人事〉工總肯定財經新內閣引進創新智慧能量理念 提出5大期許

行政院第三波新內閣人事昨 (16) 日揭曉，主要為財經部會官員，包括新任經濟部長郭智輝、金管會主委彭金隆，以及國發會主委劉鏡清。工總除肯定新政府理念，同時也對新內閣提出 5 大期許。

工總提到，肯定新政府的「引進智慧創新的能量，廣納各界專業人才」理念，指出新內閣中財經相關首長多位出自產業界，新任國發會主委劉鏡清長年擔任工總專家顧問，熟悉產業界狀況；新任經濟部長郭智輝則對半導體產業相當熟悉。

工總進一步提出對新內閣的 5 大期許，首先希望政府檢討能源政策，為台灣提供穩定低碳的能源供應；第二，碳費徵收機制，應當兼顧產業競爭力與公平性；第三，加速推動台灣加入區域經濟整合；第四，重視中國在世界經濟位置中的轉變，並重新評估中國經貿政策；最後，協助產業解決人才短缺與缺工問題。