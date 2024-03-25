〈碳費上路〉第二次碳費審議會將登場 工總提碳費課徵五大建議

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-25 20:32

第二次碳費費率審議會將在明 (26) 日登場，工總今 (25) 日表示，由於課徵碳費涉及產業競爭力與國際貿易公平性等重要議題，為了確保產業維持競爭力，同時審慎控制通膨與穩定物價，針對碳費徵收提出五大建議。

首先工總建議，為了達到減碳目標，讓企業負擔碳成本，因此課徵碳費以不重複課徵為前提。工總說明，碳交易市場機制與碳費、碳稅都是具有相同性質的碳定價工具，政府應避免碳定價工具疊床架屋，建議不應對同一排放源同時實施碳排放交易與課徵碳費。

第二，課徵碳費需兼顧產業的國際競爭力。工總指出，碳費設計除考量減碳功能，應該兼顧國際貿易的公平性與一致性，不能因為徵收碳費導致產業喪失競爭力。工總點出，尤其在國際主要競爭對手沒有徵收碳費的項目，環境部應謹慎評估，包括鋼鐵業冶金用煤及焦炭、水泥業石灰石等，其排放量應免徵，避免面臨國際不公平競爭。

第三，工總建議碳費費率應先低後高、分階段滾動式檢討。工總表示，以我國課徵碳費每噸 300 元評估，一年的 GDP 將減少 0.32%，物價也可能上漲 0.62%。如果以歐盟近一年碳權的平均價格每噸 85 歐元 (約新台幣 2865 元) 來計算，GDP 將折損 4.06%，物價則會上漲 5.92%。因此，工總建議仿照新加坡逐步調整的方式進行。

第四，課徵碳費應一併考量廠商先期投入自願性減碳的成果。工總提到，過去鋼鐵、石化、水泥、造紙、紡織與半導體等產業，在政府要求下已有減碳實績，未來減碳效果只會愈來愈困難。加上許多廠商在 2005 年就參與工業局溫室氣體自願減量，進行投資設備汰換及製程改善，因此環境部在設計碳費配套措施時，應考量廠商先期投入自願減量的成果。