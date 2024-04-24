〈零售迎母親節大檔〉SOGO集結廠商支持 不輸周年慶回饋

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-24 16:42

遠東 SOGO 百貨今 (24) 日宣布，母親節大檔將於 27 日至 5 月 12 日開打，以加倍、不輸周年慶的回饋搶消費族群，由於去年比較基期相當高，目標全台 7 館業績為 40 億元，與去年持平；SOGO 表示，今年挑戰多，但全台各店努力成長。

SOGO 說明，母親節檔期各業種廠商伙伴支持度高，有效提出不輸周年慶來回饋給消費者，今年更首度推 SOGO 獨家首 6 日刷中信 LINE Pay 卡合併最高回饋 14%、國泰 CUBE(樂饗購) 再享 3.5% 等回饋，全檔期全台業績估 40 億元。

因應出國熱潮，遠東 SOGO 在此次檔期促銷業種涵蓋最超值彩妝、保養品組合，以及眾多一線國際精品、珠寶、時尚名品等，同時，忠孝館全台首家 DAKS 男裝形象櫃、泰國人氣香氛保養品牌 THANN 全新登場，還有百貨相機複合櫃集結 Canon、Nikon 等專業攝影品牌。

SOGO 去年營收創新高達 500 億元，營業總經理汪郭鼎松表示，由於基期高，且出國潮使精品業績首當其衝，今年先拚成長 1%，目前 APP 會員已達 150 萬人，拚今年底成長至 180 萬人、明年達 200 萬人。

SOGO 全館各業種祭出化妝品 / 香氛 / 服飾滿 5000 送 400 元電子抵用券、指定精品滿 20000 送 2000 元電子抵用券、大家電滿 10000 元送 500 元電子抵用券等滿額回饋，挑戰市場回饋最高，各樓面消費達指定門檻再加贈 SOGO 商品券、購物金、實用小家電等。