網家露天：AI大量應用的未來已到 這些應用產品齊發

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-24 17:09

網家 (8044-TW) 旗下露天市集今 (24) 日公布第一季 3C 市場銷售數據， AI 技術應用在 3C 消費商品顯著增長，AI 相關商品總數達到 9 萬件，包括 AI 筆電、運算顯卡、AI 手機、AI 人臉追蹤自拍棒、AI 語音聲控等，種類多樣；露天市集總經理曾薰儀指出，AI 進入大量應用階段，「未來已來」。

露天市集統計，AI 相關商品以電腦電子類 6 萬件最多，其次為手機產品有 2 萬件，1 萬件為家電、相機品類商品。

露天市集總經理曾薰儀指出，AI 正從少數使用進入大量應用的階段，供給開始增加，用戶搜尋也在加溫，「未來已來」。

露天觀察，「AI 智能」和「智慧」的關鍵字搜尋量，較上季提高 15%，購買相關商品的消費者數量也增加 8%，購買商品以家用家電為大宗，包括 AI 智能家電設備、智能插座、智慧照明等。

其中，露天市集 3C 聯盟商家業績成長 28.6%，交易消費者數成長 11.2%，訂單數平均成長 15.1%，以電腦電子類商品成長 56.1% 為最多，其次相機攝影機成長 35.7%，手機通訊類商品成長 27.1% 明顯。

另一方面，露天市集持續推動非新品市場，也因應 AI 商品推出更顯交易熱絡，業績較上一季增加 25%，相較新品占比超過 30%，原因在於 AI 新品上市，前代高規商品立刻進入二手市場，二手福利品顯示卡較上季業績增 43%、CPU 成長 11%。

露天市集進一步說明，二手手機成長 10%，其中二手 iPhone 占比 45%、三星也從原先占比 15% 提高至 22%，原因是，第一季三星搭載 AI 功能 Galaxy S24 系列發表，前幾代高規手機進入二手市場，立即吸引消費者注意選購。