43處海外據點居公股之冠！一銀拓點美國加州 安大略辦事處5月開業

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-24 18:07

第一金控 (2892-TW) 旗下第一銀行海外布局拓點持續取得進展，其百分百投資子公司美國第一銀行 (First Commercial Bank (USA)) 的安大略放款辦事處將於 5 月 6 日正式開業，成為美國第一銀行在加州第 9 個營業據點，使美國南加州業務版圖更加完整；安大略放款辦事處主要營業項目為企業貸款及房屋貸款等放款業務。

美國第一銀行成立於 1997 年，目前在南、北加州地區設有阿罕布拉、工業市、矽谷、爾灣、亞凱迪亞、佛利蒙、奇諾崗及聖馬特奧等 8 家分行，在安大略放款辦事處開設後，將成為美國第一銀行第 9 個營運據點。

安大略放款辦事處將設址在安大略市中心，地理位置處於重要交通中心樞紐，周邊公路交通連結主要三條高速公路，且距離安大略國際機場車程僅 6 分鐘車程，該機場為南加州僅次於洛杉磯國際機場 (LAX) 第二大乘載量之國際機場，華航自 2018 年起提供臺北至安大略直飛航線，進一步提升了南加州地區的便利性，該優勢促進人流及物流增長，未來發展及商機可期。