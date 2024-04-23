特斯拉財報公布在即 方舟「木頭姐」繼續大舉買進

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 15:20

特斯拉 (TSLA-US) 公布財報前，方舟投資 (ARK) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 再次用行動，表達對這家電動車製造商持續看漲的立場，選擇大幅買進。

方舟旗下 ETF 周一 (22 日) 大買 122752 股特斯拉股票，價值約 1805 萬美元，分佈在三個 ARK 基金：ARKK、ARKQ 和 ARKW。這次對這家電動車巨頭的巨額投資，符合方舟的投資策略，伍德領導的這家公司，在過去一段時間，一直在增持特斯拉股票，顯示對其未來成長的強烈信心。

斯拉股價當天收盤下跌 3.4%，至 142.05 美元。自今年年初以來，特斯拉股價已下跌超過 40%。

方舟這次選擇在特斯拉第一季財務業績公布前夕買進。分析師預計，特斯拉第一季營收為 223.4 億美元，較上年同期的 233.3 億美元略有下降。儘管分析師持謹慎立場，但未影響方舟的買進策略。

買進特斯拉之外，方舟也在周一透過 ARKK 和 ARKW，賣出價值 1987 萬美元的 Zoom Video Communications (ZM-US) 股票。