台股見高不是高 法人：主動基金Q2聚焦高息電子主題

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-12 12:27

台股近來「見高不是高」，衝上 20800 點之上，隨著股利政策陸續公布，投信法人預估高息電子股可望成為第 2 季布局亮點，大盤高點仍可期待。法人認為，由於台廠供應鏈競爭力強，加上又有 AI 應用黃袍加身，相關受惠績優高息電子股，不僅具有成長性，也將持續提供主動式操作的台股基金超額報酬及股息收益機會。

根據 Cmoney 統計，近十年 (2014-2023) 各單年度股息殖利率超過 4% 的電子股檔數約 200-400 檔左右，平均殖利率約 6%，占比約是整體電子股的 3-5 成。

投信法人分析，台灣電子供應鏈在各新創科技獨領風騷時期皆有佔有一席之地，因獲利穩定性高，每年配發的股利也相當豐厚，凸顯台灣電子產業不僅股價有成長性，還有高股息題材，也成為每年第 2、3 季台股行情風向球及市場交投熱點。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，台股今年來震盪走高站上 2 萬點，在企業獲利轉向正成長、評價面合理及 AI 趨勢科技加持下，預估大盤後市仍有高點可期，從目前產業趨勢、資金動向及市場題材動能三個面向來看，第 2 季的台股基金布局建議透過「科技成長 + 股息收益」雙主軸，以掌握台股新高行情投資機會。