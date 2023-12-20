新光三越拓年節銷售版圖 祭4成獨家商品 業績將破億創高

百貨龍頭新光三越今 (20) 日發表嚴選近 150 款春節禮品，全力發展年節銷售平台，禮盒有多達 4 成為獨家銷售，近 9 成更是首次在新光三越登場，新光三越目標全檔期業績達 1.2 億元，年增 30%，將創首度破億的成績。

過往民眾購買伴手禮除了在各品牌線上線下採買，主要是在超商預購、大型綜合電商，新光三越正積極透過自家超市和線上購物平台的布局，逐漸擴大年節禮盒銷售版圖，今年將首度達業績破億元里程碑。

新光三越指出，今年規劃主題為臺灣文學館家宴，攜手臺灣文學館集結國內四大總舖師黃景龍、阿隆師、阿輝師和阿微姊推出經典手路菜等團圓年菜，禮盒方面則一次網羅日本和法國 6 大首度登台超人氣伴手禮，並首度邀請三大侍酒師精選多款酒款。

例如，新光三越今年導入被譽為「甜點界畢卡索」法國馬卡龍 Pierre Hermé 綜合禮盒】、3 年半創下 500 萬顆銷售紀錄的日本航空頭等艙指定甜點 Butters 經典奶油蛋糕 & 餅乾禮盒、東京排隊伴手禮 PRESS BUTTER SAND 等。

新光三越說明，今年將台菜作為宣傳主題，強打台灣傳統辦桌菜，並集結各種獨家日本嚴選禮盒，並陸續獨家開發出在地名店伴手禮，價格帶約 1200-1500 元，與超商、電商等主要綜合銷售平台做出區隔。