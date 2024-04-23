2030年生成式AI市場規模達1.5兆美元 軟體與服務為成長關鍵

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-23 17:22

去年在 ChatGPT 問世後，生成式 AI 捲起一股熱潮，DIGITIMES 分析師黃耀漢預估，2030 年生成式 AI 市場規模將達 1.5 兆美元，2024 至 2030 年的年複合成長率達 83%。黃耀漢特別點出，生成式 AI 的軟體與服務為帶動生成式 AI 市場成長的重要關鍵。

黃耀漢表示，自去年 11 月 OpenAI 推出 ChatGPT 以來，生成式 AI 成為市場關注焦點。生成式 AI 可以產生文字、圖像、音樂等資料，消費者的接受度逐漸提高，應用軟體市場也呈現百花齊放的態勢。而 2030 年生成式 AI 軟體與服務類的產品市場規模，將占全球整體生成式 AI 比重達 32% 與 55%，生成式 AI 軟體與服務將成為未來帶動生成式 AI 市場規模成長的重要動能。

黃耀漢指出，未來 5 年 AI 相關軟體與服務市場規模占比將快速提高，其中，手機將成為邊緣生成式 I 最快落地的消費性產品，小參數量的小型語言模型 (Small Language Model；SLM) 與應用軟體將成為影響生成式 AI 發展速度的重要關鍵。

為了滿足生成式 AI 延伸至邊緣端推論的需求，目前 SLM 參數量以 140 億個以下為主。黃耀漢指出，指標業者的 SLM 如 Meta(META-US) 的 Llama 2、微軟 (MSFT-US) 的 Phi-2、Google(GOOG-US) 的 Gemma 將成為 SLM 市場的主流，各 SLM 解答問題的能力各有優劣，參數量多寡非判定關鍵因素。

黃耀漢表示，手機為生成式 AI 最快落地的消費性產品，應用範疇包含圖生成圖、文生成文、圖生成文、文生成圖等類型。其中，圖生成圖為手機用戶使用頻率最高的類型，功能包含物件放大／縮小、缺漏填補等，接著為文生成文類型，功能包含文字對話機器人、文字摘要等功能。

不過目前一般用戶使用手機的生成式 AI 功能頻率偏低，無法帶給用戶在使用手機上有顯著差異。黃耀漢認為，生成式 AI 手機應用可朝使用程序方向發展，以改善使用者經驗為目標，可使用戶對於生成式 AI 的應用效益更有感。