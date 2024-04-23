【量大強漲股整理】台股果真止跌反彈，個股未來有機會續航嗎，520前有機會發動的股票該鎖定誰?

鉅亨研報 2024-04-23 16:28

加權指數，今日開高走高，終場上漲 188.06 點，收在 19599.28 點，成交量 3448 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 14.84 億，投信買超 29.77 億，自營商賣超 9.38 億，三大法人合計買超 35.23 億，其中，投信連 8 天買超，累計 263.42 億，自營商連 9 天賣超，累計 689.99 億。

美股四大指數，昨日全面反彈上漲，道瓊上漲 0.67%，標普 500 指數上漲 0.87%，納指上漲 1.11%，費半上漲 1.74%，伊朗表示不會升級與以色列的衝突後，布蘭特原油期貨下跌 0.3%，至每桶 87 美元。黃金期貨在上周五創下史上新高後，周一下跌 2.8%，中東緊張局勢緩和，加上投資人等待科技巨頭財報和美國關鍵通膨數據出爐，市場開始恢復信心，標普 500 指數重返 5000 點大關，結束連續 6 天的暴跌，全球 AI 領頭羊 (NVDA-US) 輝達，股價也上漲 4.35%。聯準會將於 4 月 30 日至 5 月 1 日再次召開利率政策會議，目前官員正處於會議前的緘默期。市場普遍預期聯準會將在 5 月做出維持不變的利率決定，今年將降息兩次，美國國務卿布林肯將於週三至週五訪問中國，這是他不到一年內第二次訪華，預計將拜會王毅等中國高層，討論包括中東危機、俄烏戰事、南海及台海局勢等議題，台股連續兩日整理後，今日跟隨美股反彈，電子權值、泛 AI 族群回神，金融持續穩盤，光電、生醫挾題材轉強，終場上漲 188.06 點收在 19599.28 點，不僅站穩季線，外資終止連 9 買，投信持續力挺台股，更是連 8 天買超，累計 263.42 億，本周有機會再度挑戰 2 萬點大關，持續關注本周五 ( 2454-TW ) 聯發科，將召開法人說明會，公布第 1 季的獲利表現和第 2 季的營運展望，相關內容將會進一步影響台股未來走勢。

股票方面，權值股，(2330-TW) 台積電，股價開高震盪，終場上漲 12 元，收在 754 元，站穩季線，繼續上攻；( 2317-TW )鴻海，股價開高震盪，終場上漲 1 元，收在 144 元，雖然今日挑戰站上 5 日均線失敗，但昨日三大法人同步買超，累計 12962 張，顯示三大法人依然相當看好企業的表現；( 2454-TW)聯發科，股價開高震盪，終場上漲 6 元，收在 972 元，近期宣布與 ( 6873-TW) 泓德能源，旗下星星電力簽署太陽能購售電合約，將自 2025 年起導入每年 5000 萬度的綠電，為達到 2050 年淨零排放的目標，跨出重要的一大步，持續透過產業影響力，與供應鏈夥伴們推進綠色能源的採用，達成 (2454-TW) 聯發科對環境永續的承諾。

(NVDA-US) 輝達，新一代平台 Blackwell 的高階晶片多使用 CoWos 先進封裝技術，因整體需求快速成長，目前 CoWos 先進封裝產能供不應求，( 2330-TW ) 台積電，總裁魏哲家在法說會上提到，CoWos 先進封裝產能持續吃緊，產能缺口已擴大委外至專業封測代工廠，自家產能目標今年翻倍以上成長，明年也會持續努力，收斂供給與需求之間的差距，CoWoS 先進封裝設備族群今天全面上漲，( 3131-TW ) 弘塑，上漲 2.15%，( 3583-TW ) 辛耘，上漲 5.58%，( 2467-TW ) 志聖，上漲 1.27%，( 6187-TW ) 萬潤，更是一路攻上漲停。

全球 4 大雲端服務供應商（CSP），積極加大 AI 投資力道，2024 年資本支出合計可望超過 1700 億美元（新台幣 5 兆 4000 億元），不僅年增率高達 21%，更是再度創下歷史新高紀錄；ODM 族群可望陸續接到大額訂單，今日股價明顯止跌反彈，(2382-TW) 廣達，上漲 3.04%，( 3231-TW ) 緯創，上漲 2.3%，( 2356-TW ) 英業達，上漲 1.18%。其中，( 2382-TW ) 廣達，今日證實搭載（NVDA-US）輝達，「地表最強 AI 晶片」的 GB200 伺服器，預計 9 月開始量產，將會明顯貢獻營收。

4 月 3 日大地震後，台北市長蔣萬安 4 月 8 日宣布北市將進入「大都更時代」，內政部長林右昌 4 月 15 日也表示將修正《都市更新條例》，政府落實居住安全的政策，再加上昨日全台又發生多起有感地震，讓營建類股今日再度走強，(2501-TW) 國建，上漲 9.22%，( 2509 -TW ) 全坤建，股價攻上漲停板。

大和證券發布報告指出，(3017-TW) 奇鋐，至少贏得三家雲端服務供應商的 GB200 水冷案，第 4 季起可望出貨，目前越南廠每月水冷板模組產能為 6.5 萬個，計畫將擴大到 26.5 萬個，3D VC 高階氣冷散熱產品仍預期將在第 2 季底出貨，且生產線可以調整，會依照客戶的需求來改變，今日股價反彈上漲 1.76%，本周有機會再度挑戰 600 元大關。

全球第一台以（NVDA-US）輝達，Grace Hopper 架構 AI 伺服器打造的超級電腦「Venado」，搭載 2,560 顆輝達 Grace Hopper 超級晶片，以及 920 顆輝達 Grace CPU 超級晶片，這意味要驅動這類搭載數千顆超級晶片的超級電腦順利運作，高瓦數且穩定的電源是關鍵，而要容納這麼多超級晶片，機殼也扮演相當重要的角色，(8210-TW) 勤誠，作為為（NVDA-US）輝達，欽點的電源與機殼認證供應商，將迎來新一波訂單爆發期，今日股價大漲 4.83%。

(6472-TW) 保瑞 ，今日股價大漲 4.6%，投信已經連 3 天買進，累計 507 張，董事長盛保熙指出，美國為全球最大的藥品市場，因此合併美國 Upsher-Smith 藥廠是保瑞進軍美國的重要布局。盛保熙進一步提到，Upsher-Smith 在當地擁有完整的自有製造廠區，可為旗下全球 CDMO 代工業務以最有效率的方式，取得所需要的產能規模與服務廣度，同時加速拓展美國市場與全球業務。

台股目前出現跌深後的反彈之下，個股將呈現輪動現象，520 前預期政策股依舊是可以留意的選股重點，另外 AI 的股票也有機會在輝達的反攻向，續航向上，目前選股將重於選市。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師