彰化首件產業園區自辦開發案 惠來產創34.5億元聯貸案簽約 115年開發完成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-23 18:29

彰化銀行（2801-TW）統籌主辦惠來產創股份有限公司 4 年期新臺幣 34.5 億元聯合授信案，於昨 (22) 日簽約，由彰銀董事長凌忠嫄代表聯貸銀行團與惠來產創公司董事長顏世陸共同完成簽約。本案為彰化縣第一件依產創條例所設置之自辦產業園區開發案件，並預訂於 115 年完成開發。

本次聯貸案資金用途係支應「彰化縣惠來產業園區」土地融資、開發園區所需相關費用及履約保證等，由彰銀擔任統籌主辦行暨管理銀行，銀行團成員有 10 餘家金融機構參與，並超額認參。

惠來產業園區前身係台灣民俗村觀光遊樂業，自執照廢止後閒置十餘年，惠來產創響應政府鮭魚返鄉政策，提出產業園區開發，期間歷經環評、水保、開發計畫等 4 年多之法令規定審查程序，於今 (113) 年 3 月順利通過，為彰化縣第一件依產創條例所設置之自辦產業園區開發案件，並預訂於 115 年完成開發。