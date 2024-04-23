〈工業生產統計〉3 月年增3.99% 資訊電子生產指數創單月新高 Q1終結連6黑

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-23 17:53

經濟部統計處今 (23) 日公布 113 年 3 月工業生產統計，113 年 3 月工業生產指數 92.76，較上月增加 18.45%，年增 3.99%，其中資訊電子產業 3 月生產指數創歷年單月新高，年增 15.15%，且第 1 季指數年增率 6.01%，結束連 6 季負成長亦創新高。經濟部統計處副處長黃偉傑指出，主要是受惠高速運算、人工智慧應用及雲端資料服務需求成長。

黃偉傑指出，113 年 3 月工業生產指數 92.76，較上月增加 18.45%，其中製造業增加 18.87%；經季節調整後，工業生產減少 0.84%，製造業減少 0.28%。與上年同月比較 ，工業生產增加 3.99%。

製造業生產統計方面，電子零組件業年增 13.27%，主因 12 吋晶圓代工在高速運算與人工智慧應用之強勁需求帶動下持續成長，加以 IC 設計、印刷電路板、主機板、DRAM 等產品受惠客戶積極拓展應用領域及拉貨動能回升而增產所致。累計 1 至 3 月較上年同期增加 11.12%。

電腦電子產品及光學製品業年增 15.15%，主因 AI 應用及雲端資料服務需求暢旺，加上手機鏡頭規格提升，帶動伺服器、行動裝置鏡頭、其他電腦設備及零組件等產品生產續呈成長。累計 1 至 3 月較上年同期增加 17.69%。

至於其他業別皆呈現下降，如基本金屬業年減 5.69%，化學材料及肥料業年減 8.23%，機械設備業年減 9.91%，汽車及其零件業年減 9.87%。

3 月份製造業生產指數 92.49，年增 4.01%，主因受惠人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長，激勵資訊電子產業生產動能續強，惟傳統產業需求回升力道不足續呈減產，抵銷部分增幅；綜計第 1 季製造業生產指數 87.21，較上年同期增加 6.16%，結束連續 6 個季度負成長。

資訊電子產業方面，受惠高速運算、人工智慧應用及雲端資料服務需求成長，帶動 12 吋晶圓代工生產上揚，致電子零組件業年增 13.27%，電腦電子產品及光學製品業亦受惠此波 AI 浪潮，加上手機鏡頭訂單挹注，生產指數創歷年單月新高，年增 15.15%。

傳統產業因全球經濟復甦力道緩慢，終端需求仍未明顯回升，業者設備投資保守，加上部分低價產品擾亂國際供需市場，致普遍出現下降。