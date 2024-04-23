立德今年本業拚轉盈 衝刺綠能布局三箭齊發

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-23 19:56

電源供應器廠立德 (3058-TW) 加速佈局綠能產業，預計第二季 3.5MW dReg 0.25 儲能案場申請供電商轉，並將完成 5.2 MW 太陽光電案場收購，第三季充電樁可望打入東南亞，後續放眼歐美市場。

本業方面，立德表示，雖然近幾年來電源產業進入門檻降低以及削價競爭之影響，本業備受挑戰，但持續透過調整產品組合及精實管理，陸續看到成效，並持續開發電動車充電樁、車載的充電器及逆變器等新產品，今年力拚本業轉盈。

儲能布局上，子公司綠立新能源預計第二季 3.5MW dReg 0.25 儲能案場申請供電商轉，參與台電電力交易平台調頻服務。而立德近期完成現金增資募集 5.4 億元，也將用於另一轉投資全資子公司立德新能源規劃上。

立德表示，立德新能源將興建 40MW/120MWh 儲能系統案場，預計第二季開始施工，並於明年第二季完工驗收、第三季正式提供輸配電輔助服務，預計可挹注公司顯著之營收與獲利，接下來籌畫開發 100MW 儲能案場。