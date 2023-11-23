10月工業生產指數連17黑 製造業表現兩樣情

全球經濟受通膨及高利率影響，終端市場需求續疲，產業鏈仍在調整庫存，經濟部今 (23) 日公布 10 月工業生產指數 92.29，年減 2.32%，為連 17 黑，其中，10 月製造業生產指數 92.10，年減 1.93%，六大行業別中，以電腦、電子產品及光學製品業年增 12.51% 最強，機械設備業則衰退 17.64% 最多，呈現兩樣情。

從製造業主要行業來看，電子零組件業 10 月生產指數年減 0.65%，主因終端電子產品需求疲弱，半導體供應鏈持續去化庫存，客戶下單仍偏保守，導致 8 吋晶圓代工、構裝 IC、光電材料及元件、IC 載板等產量持續下滑。

不過，經濟部指出，12 吋晶圓代工受惠人工智慧與高速運算需求強勁呈現增產，加上 IC 設計、大尺寸電視面板在去年同月比較基數偏低，抵銷部分減幅。電子零組件業累計前 10 月生產指數較去年同期減少 19.95%。

電腦電子產品及光學製品業方面，10 月生產指數年增 12.51%，主因人工智慧及雲端資料服務需求暢旺，加上國際品牌新機訂單挹注，帶動伺服器、行動裝置鏡頭等生產上揚，但終端市場需求仍顯低迷，其中以其他電腦週邊設備及零組件、半導體檢測設備及零組件等減產較多，抵銷部分增幅。累計前 10 月較去年同期減少 1.3%。

機械設備業 10 月生產指數年減 17.64%，主因全球經濟成長走緩，業者設備投資意願下滑，使得廠商接單動能鈍化，其中以電子及半導體生產用設備及零組件、其他通用機械及零組件、線性滑軌、滾珠螺桿等減產較多。累計前 10 月較去年同期減少 18.61%。

根據統計，基本金屬業 10 月生產指數年減 4.6%，化學材料及肥料業年減 5.18%，汽車及其零件業年增 2.37%。

展望未來，經濟部表示，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴展，以及數位轉型商機延續，加上歐美年終採購旺季備貨需求接續釋出，可望挹注我國製造業生產動能逐步回升，但全球經濟仍受通膨及高利率影響，加上美中科技爭端、俄烏戰爭及以巴衝突等不確定性因素續存，恐抑制我國製造業生產表現，需持續關注並審慎因應。