〈陸港盤後〉瑞銀看好中港股 A股漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-23 16:32

中國 A 股市場三大指數周二（23 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.74%，瑞銀將中國和香港股市的評級調升至「加碼」，理由是儘管中國房地產市場和總體經濟令人擔憂，但企業獲利仍舊強勁。

滬指周二收盤跌 0.74% 報 3,021.98 點，深證成指跌 0.61% 報 9,183.14 點，創業板指漲 0.15% 報 1,753.16 點；兩市成交額合計人民幣 7,754 億元，「北向資金」淨賣出 29.97 億元。

煤炭、有色、鋼鐵、電力等類股走低，旅遊、金融、工程機械等族群下跌，建築、醫藥、媒體、釀酒、汽車等類股上揚。

香港恒生指數周二收盤大漲 1.92%，報 16,828.93 點，恒生科技指數勁揚 3.38%，報 3,449.1 點。

據《彭博》報導，Sunil Tirumalai 等瑞銀策略師周二在報告表示：「中國大型股的獲利和基本面普遍良好。」消費初現回升跡象，以及家庭儲蓄可能流入支出，現在瑞銀對企業獲利的看法更加樂觀。

瑞銀也把港股的評級上調至「加碼」。

儘管中國股市已從 2024 年初的低點反彈，但券商一直不願提高指數目標或升級建議。 自 1 月低潮以來，MSCI 中國指數已上漲逾 13%，恒生指數反彈約 12%。

這種保留態度，可能是券商在 2022 年末重新開放狂潮期間提出錯誤建議，當時史詩般的反彈很快就被賣壓蓋過，一直持續到今年稍早。