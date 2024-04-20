台積電法說、台股崩774點創單日最大跌點、以伊衝突持續 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-20 10:30

台積電周四 (18 日) 召開法說會，雖然第二季營收有望年增，但仍調降產業營收預估；台股周五 (19 日) 在台積電下修產業營收，以及以伊衝突兩大利空夾擊下，大跌逾 700 點，創下單日收盤最大跌點；以伊衝突持續，影響國際政經局勢，以下為本週大事回顧：

〈台積電法說〉Q2 營收戰新高、調降產業營收預估

台積電法說會八大重點包括， Q1 獲利年增 9% EPS 8.7 元創同期新高； Q2 美元營收估季增 4-8% 創歷史新高；地震、電費調漲分別影響毛利率 0.5 個百分點、0.7-0.8 個百分點；復甦速度低預期 調降今年產業預估； AI 伺服器需求熱絡 相關處理器今年營收年增超過 1 倍； CoWoS 供不應求 攜手封測廠滿足缺口；海外設廠成本高漲 客戶會一起分攤；四大平台營收一強一成長一持平一衰退。

兩大利空夾擊爆量長黑 崩跌 774 點創單日收盤最大跌點

台股在台積電下修產業展望，以色列向伊朗發動攻擊、中東局勢升溫下，周五 (19 日) 盤中一度重挫逾千點，最低來到 19291.88 點，收盤則來到 19527.12 點，下跌 774.08 點，寫下單日收盤最大跌點，成交金額暴增至 7048 億元。

外資賣超 857 億元，也是史上外資賣超金額第二大，其中，大砍台積電 5.51 萬張、賣超金額 417 億元，並賣超聯電約 6.77 萬張，以及多檔人氣高息 ETF。

〈以伊衝突〉美國官員證實 以色列飛彈擊中伊朗據點 國際油價大漲 3%

據美媒《ABC News》周五（19 日）報導，一名美國官員證實，以色列的飛彈擊中了伊朗境內一處據點，但該官員無法確認敘利亞和伊拉克的地點是否也遭到襲擊。

另據《耶路撒冷郵報》周五稍早報導，伊朗中部伊斯法罕（Isfahan）、敘利亞南部蘇韋達省（As-Suwayda）、伊拉克巴格達（Baghdad）地區和巴比倫（Babil），都傳出爆炸聲響。

〈以伊衝突〉CNN：情報人員判斷 以伊兩國相互直接攻擊已經「結束」

據《CNN》報導，一名中東地區情報人士表示，伊朗、以色列之間的互相直接攻擊可能已經結束。消息人士說，據他所知，預計伊朗不會對襲擊做出回應，但沒有給出原因。

〈新內閣人事〉財經內閣大換血 崇越董座郭智輝任經濟部長 彭金隆接掌金管會

行政院新內閣人事第三場發佈會於周二 (16 日) 上午舉行，由準閣揆卓榮泰偕同準行政院秘書長龔明鑫主持及揭曉財經官員人選，卓強調這一波發佈是「智慧創新」，包括經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清、金管會主委彭金隆、數位部長黃彥男、工程會主委陳金德及國科會主委吳誠文等 6 位。

〈新內閣人事〉氣象專家彭啟明接環境部長 邱泰源接衛福部長 何珮姍掌勞動部

行政院新內閣人事第四波發佈於周五 (19 日) 上午舉行，由準閣揆卓榮泰揭曉 5 位新閣員人選，卓榮泰形容這一波人事是「團結永續」，包括彭啟明接環境部長、邱泰源接衛福部長、何珮珊接勞動部長、古秀妃接客委會主委 、曾志勇接原民會主委等 5 位。

仁寶啟動接班計畫 董事候選人名單出爐 許勝雄未入列