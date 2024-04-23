降價也難賣！電動車成中國車市主流 燃油車佔比首次跌破50%

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 15:40

根據中國全國乘聯會最新公佈的數據，今年 4 月到 14 日為止的市場零售銷量為 51.6 萬輛，批發銷量則為 53.4 萬輛，其中電動車零售銷量 26 萬輛，批發銷量 26.8 萬輛，在整體汽車市場佔比分別為 50.4% 與 50.2%，雙雙超過一半，顯示電動車正式成為中國車市主流，同時也意味著電動車已經成為中國消費者主流選擇，燃油車佔比更首度跌破 50%。

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 今年初發表的一系列「榮耀版」電動車如秦 PLUS 與驅逐艦 05，讓「電比油低」成為現實並衝擊燃油車市場，而受到比亞迪降價影響，不少車廠也跟進降價且被捲入這一波價格戰的車廠，不乏以燃油車為主的合資品牌。

豐田 (TM-US) 凱美瑞曾是日系 B 級車的大熱門，今年初該車在換代的同時也降低售價，如今已下探到人民幣 15-20 萬之間。3 年前，若想買輛豐田轎車，同樣預算能看的車款只有 Corolla 和 Levin（雷凌）。

即使已經降價並增加配備，曾經作為日系 B 級車標杆的凱美瑞還是難挽狂瀾，凱美瑞上月銷量僅為 6842 輛，甚至比 2 月下滑，昔日的日系標杆車款，如今縱使降價也難賣。凱美瑞在懂車帝 B 級車銷量排行榜前 30 位中，是唯一一台未出現淡季銷量回升的車款。

在行駛平順性跟動力方面，跟燃油車相比，電動車有巨大的天然優勢，且燃油車在續航能力也比不過油電混合車，甚至到了電池成本逐漸下降的現在，燃油車甚至就連價格優勢也已經喪失。

排氣量大的跑車、性能車等產品目前則算是燃油車和電動車為數不多的區分點。

不過，依目前趨勢來看，即便是走玩樂和高性能的少數路線，燃油車也顯得有些內外交困，像是特斯拉 (TSLA-US) Model S 的 Plaid 版本，以及中國國內極氪 001FR 等車款，都在高性能領域給燃油車增添壓力，比亞迪的仰望系列除高端豪華外，玩樂屬性也較強。

此外，不少經典的燃油性能車車款，也開始擁抱純電跟油電混合技術，像是賓士高性能部門的標杆產品 AMG C63，上周更進化成油電混合版。