台積電與艾司摩爾財報指引連番重擊 時隔3個月加權指數再度往季線尋求支撐

鉅亨研報 2024-04-22 16:41

一、台積電與艾司摩爾接連發佈不利訊息

經歷上週五 (4/19) 台指期貨一度崩跌逾千點、加權指數重摔 774 點，投資朋友見識到重磅級企業法說會的影響力，台積電上週五跌幅 6.7%，這次法說會的三大重點整理如下:

1. 第 1 季合併營收 5,926.4 億元 (季減 5.3%、年增 16.5%)，毛利率 53.1%、EPS 8.7 元

2. 下修今年晶圓代工產業產值、全球半導體及車用市場，但強調台積電成長目標不變

3. 今年資本支出目標 280~320 億美元，維持 1 月時的目標不變

■ 延伸閱讀推薦：量化交易是什麼? 如何自學? 不用寫程式也能做量化?

早台積電 1 天公布業績報告的半導體裝置製造商艾司摩爾 (ASML) 也下調第二季業績指引，第一季財報四大重點整理如下:

1. 第一季新增訂單金額 36.1 億歐元，低於市場預期的 46.3 億歐元

2. 新訂單下滑主要是由於最先進的 EUV 光刻機需求下降

3. 第一季淨銷售額年減 21.6% 至 52.9 億歐元，低於預期 54.7 億歐元

4. 向中國客戶銷售的曝光機占第一季總銷售額的 49%，約 20 億歐元創歷史新高

艾司摩爾是製造最先進晶片所需機器的唯一供應商，主要客戶包括全球頂級晶圓代工廠，例如台積電、三星和英特爾，至於台積電也是位居晶圓代工龍頭地位，兩大領頭企業都表明半導體行業的復甦緩慢或者成長力道不如預期。

二、成交量乖離率指標觀察止跌訊號

說到季線支撐，我們觀察自 2022 年 10 月加權指數落底反攻至今的走勢，總共發生 5 次測試季線支撐的情況 (含 4/19)，第 1 與 4 次都是輕輕碰一下季線就開始反彈，第 2 與 3 次則是在季線上下反覆遊走，儘管第 3 次橫盤整理將近 3 個月之久，但以歷史經驗來看，季線確實提供了支撐作用。

至於這一次會如何發展? 我們觀察季線扣抵值在 17550 點附近，未來 20 日將會提升至 18670 點附近，以加權指數 19527 點而言，季線持續往上走是合理的推測，但也不代表盤勢就此止穩重啟多頭，畢竟前面說過季線上下反覆遊走也是可能的結果。現階段市場預期降息時點已經延後，美股四大指數也是拉回破線，至少也要等到量縮沉澱的訊號出現較佳。