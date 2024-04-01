〈ESG狂潮〉戴德梁行率先執行自主碳管理 完成2023年溫室氣體盤查

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-01 11:34

商仲業者戴德梁行今 (1) 日指出，身為不動產估價及顧問服務業，除依全球總部永續報告書制訂方向前進，台灣分公司也爲不動產顧問公司之先，自主啟動溫室氣體盤查。經盤查計算結果，2023 年度溫室氣體總排放當量為 136.14CO2e，其中範疇 3 占總排放量 73%，主要來自員工通勤及差旅，其次是用電及紙本報告書的印製及運送。

數據會說話，完成溫室氣體盤查，即可了解企業主要排放源，藉此設定策略以達成減碳目標。戴德梁行指出，戴德梁行希望藉由自主盤查，喚起不動產估價及顧問業及主管機關一起為地球減碳的共識，從而制訂改變目前營業運作的具體作法。

目前戴德梁行不動產估價師事務所已與部分金融機構達成以出具電子報告書方式取代紙本，不僅大幅減少紙張及碳粉使用量，也降低實體文件運輸所產生之碳排放，達成整體減排目標，同時協助金融機構達成永續供應鏈目標。