〈金控攻ESG〉兆豐響應地球日倡減塑 每年減5000個寶特瓶 4年減11萬個紙杯

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-22 18:03

響應今年世界地球日「Planet v.s. Plastic，地球與塑膠」的減塑主題，兆豐金融集團邀集金控及旗下子公司總動員，從自身出發，呼籲全民一起減塑，從一個小小的塑膠袋開始，在兆豐集團的倡議之下，每個人都是減塑的小尖兵。

世界地球日源自於 1969 年，每年固定於 4 月 22 日舉行，目的在提高公眾對環境保護的意識，目前全球已有 193 個國家、超過 10 億人參與這項全球環保運動，今年主題為「Planet v.s. Plastic，地球與塑膠」，呼籲所有人一起終結塑膠汙染對地球所有生物的危害。

兆豐金融集團深耕永續發展理念，並落實在實際行動，兆豐金控特地選在今 (22) 日地球日當天，與社會企業「直接跟農夫買」及在地優質小農合作，舉辦「綠農微市集」，除彰顯 COP 28「低碳飲食」的精神外，現場不使用一次性塑膠袋，鼓勵同仁、民眾自備環保袋。

兆豐保險也分別與政大雄鷹籃球隊、中華民國超級馬拉松協會合作，推廣綠色賽事理念，鼓勵選手使用循環容器，減少一次性器皿垃圾量，其中，超級馬拉松賽事近 4 年已減少超過 11 萬個紙杯使用；兆豐保險今 (113) 年起也攜手政大雄鷹籃球隊推出聯名水壺，將選手補給水分的容器從寶特瓶改為可重複使用的環保水壺，推估一年可減少近 5000 個寶特瓶使用量。

此外，兆豐投信發起的「觀愛、淨愛淡水河系列活動」，對內鼓勵員工減少使用塑膠袋及一次性餐具，辦公室也改用環保文具，更透過公司慶生會舉辦「永續飲食─用蔬食愛地球」，齊心減少碳與甲烷的排放量，為響應減碳、減塑計畫付出最實際的行動；兆豐證券今年更舉辦全公司的減塑競賽，由內而外將「減塑」當作一種生活態度。