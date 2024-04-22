遭公平會重罰2000萬元 全聯發聲這樣回應

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-22 18:05

公平會今 (22) 日發布訊息指出，連鎖超市龍頭全聯未履行併購大潤發的結合承諾，違反公平法的結合負擔，因而重罰其 2000 萬元；全聯晚間對此回應，秉持與廠商共好原則，優惠活動是基於雙方共識下執行。

公平會指出，全聯於供貨廠商申請新品上架及申請調漲價格時，要求售價須為其他通路的一定折數，若有不符應同比例降價；以及全聯於促銷檔期以其他競爭通路的商品定價作為雙方議價基礎，而向供貨廠商協商調整促銷售價和進貨價格。

全聯則回應，所有供應商皆是全聯的重要夥伴，秉持與廠商共好原則，並提供消費者物超所值的商品，優惠活動是基於雙方共識下執行。

全聯強調，秉持「平抑物價」、「讓利予消費者」的理念販售大宗民生物資， 每每配合政府政策減輕物價飛漲的影響，並力挺農漁民支持認購農漁畜產品，往後仍會繼續與合作夥伴維持良好互動，盡力滿足廣大消費者日常生活需求。