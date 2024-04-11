全聯點數首度可換專櫃清潔品 估換購量破16萬件

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-11 19:34

連鎖超市龍頭全聯今 (11) 日宣布，明日起與旗下大潤發攜手專櫃級清潔保養品牌歐萊德 O’right 推出 9 款零碳清潔用品，共同推出全新點數換購活動，為史上首度換購導入生活快銷品，並首次加入全店積分機制，預計換購超過 16 萬件，創造 7000 萬元業績，並帶動全店業績成長 10%，不排除會再掀起一波換購品缺貨潮。

全聯行銷部協理劉鴻徵指出，過往全聯點數換購活動以五金、廚用品為主，隨著永續環保的風潮來臨，全聯去年起已陸續推永續生活提案，統計近 2 年相關環保換購商品超過 120 萬件。

看準綠色商機強勁崛起，全聯新一波換購活動，是首次將品項跨足個人清潔用品，攜手歐萊德 O’right 推出 9 款零碳商品，涵蓋養髮液、洗髮精、護手霜、洗手慕絲、防蚊液和牙膏等品項，劉鴻徵看好，由於零碳趨勢商品是市面上少有，勢必再掀起一波換購高峰。

歐萊德董事長葛望平指出，目前品牌一年可銷出 100 萬瓶洗髮精，占營收比重逾 60%，去年總營業額已達 6 億元，今年透過與全聯的合作，可望一舉觸及更多過往接觸不到的消費族群。