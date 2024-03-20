春節落點不同 2月外銷訂單雙減降至377.3億美元

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-20 16:59

經濟部今 (20) 日公布 2 月外銷訂單金額為 377.3 億美元，月減 22.1%、年減 10.4%，主因春節落點不同；此外，去年同期中國大陸解封產能恢復、基期高，加上部分終端產品需求未明顯回溫，抵銷新興科技應用需求擴增，累計前 2 月外銷訂單金額 861.5 億美元，年減 3.9%。

按貨品別觀察，經濟部指出，電子產品受惠人工智慧及高效能運算需求擴增，前 2 月接單年增 6.3%；光學器材因電視面板價格上漲，挹注接單動能，加上背光模組及光學鏡頭訂單增加，前 2 月接單年增 15.2%；資訊通信產品則受去年同期中國大陸封控解除，比較基期較高，加上部分終端需求尚未回溫，導致接單年減 16%。

另外，傳統貨品因國際鋼價上漲，以及下游客戶回補庫存，部分產品訂單略有回升，基本金屬、塑橡膠製品及化學品累計前 2 月訂單分別年增 3.2%、2.9%、1.2%；機械則因全球經濟復甦緩慢，業者對設備投資保守觀望，前 2 月接單年減 3.3%。

經濟部表示，累計 1-2 月外銷訂單海外生產比 48%，年減 5 個百分點，主因海外生產比較高之資訊通信產品提升國內生產比重，且接單減少所致。

展望未來，經濟部指出，歐美升息遞延效應持續影響終端需求，加上美中科技戰、地緣政治風險等不確定因素仍存，恐干擾全球景氣及貿易擴張力道，惟高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用加速擴展，對我國伺服器、半導體等供應鏈需求熱絡，有助於維繫外銷接單動能。