美國眾議院通過援助烏克蘭、以色列、台灣法案 總價值逾3兆元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-21 12:12

美國國會眾議院周六（20 日）（台灣時間周日凌晨）通過總價值 950 億美元（新台幣 3.09 兆元）的對外援助和武器法案，向烏克蘭、以色列及台灣提供安全援助，烏克蘭總統澤倫斯基和以色列總理尼坦雅胡發文感謝美國。

路透社報導，美國眾議院周六通過的法案中，約 608.4 億美元援助烏克蘭款項、約 260 億美元援助以色列，81.2 億美元用於向印太地區提供資金，以抗衡中國，其中數十億美元為對台武器援助。

「我感謝美國眾議院、兩黨以及議長強生的決定，（這項決定）讓歷史沿著正確的軌道前進。」澤倫斯基周六在社交媒體上寫道：「今天眾議院通過的重要美國援助法案，將阻止戰爭擴大，拯救成千上萬人的性命，並幫助我們兩國變得更加強大。」

「我們希望這些法案能在參議院得到支持，並且被送到拜登總統辦公桌上。謝謝你，美國！」澤倫斯基最後寫道。

據《CNN》報導，同日晚些時候，尼坦雅胡也在社交媒體上發文，對美國表示感謝，並稱該法案展現了「（美國）兩黨力挺以色列，捍衛西方文明」。「謝謝朋友們，謝謝美國！」尼坦雅胡說。

另據《CNN》報導，拜登對眾議院通過上述法案表示讚揚，他說「在這個關鍵的轉折點，他們（兩黨議員）團結起來，回應歷史的召喚」。