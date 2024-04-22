鴻海承諾響應RE100 宣布2040年達成100%綠電

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-22 16:25

鴻海 (2317-TW) 今 (22) 日宣布，響應 RE100 倡議，承諾於 2040 年全球廠區將 100% 使用綠電，除了彰顯集團營運朝更環保和永續方向邁進的決心，也盼進一步推動市場變革，發展可再生能源，帶動供應鏈，提高綠電使用量。

鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海在推動永續的路徑上，會持續不斷尋找最適合的國際標準，此次響應 RE100 也是基於這樣的理念，並希望藉由鴻海主動響應，讓供應鏈以及合作夥伴能夠重視永續經營的重要性。

劉揚偉進一步指出，會以開放的態度分享在各地推動綠能的經驗，秉持著與各界合作的思維，讓產業運用綠能的同時依舊能共榮成長，最終實現鴻海營運的雙 E(永續經營 = EPS+ESG) 方程式。

鴻海表示，未來會以永續願景為指引，聚焦長程目標，持續深化綠色管理，逐年檢視目標達成情形，動態調整或設定更積極的減碳計畫，執行具體行動實現 2050 年零碳的永續藍圖。

RE100 是由氣候組織 (The Climate Group) 與碳揭露計劃（Carbon Disclosure Project, CDP）所主導的全球再生能源倡議，加入 RE100 的企業必須公開承諾在 2020 至 2050 年間達成 100% 使用綠電的時程，並逐年提報使用進度。

鴻海 2022 年提出的環境領域的八項長程目標中，就已公開承諾 2030 年達成 50% 綠電目標，去年的綠電使用佔比已達到 40% 以上，未來也會逐年持續增加。

鴻海表示，集團運營遍佈全球 24 個國家地區，擁有 205 個廠房、辦公室據點，承諾 100% 的綠電使用，需克服各地區、各國家可再生能源資源及配套法規不一的各項挑戰。