【總經焦點】能源及原物料價格上揚，通膨放緩不易?一文掌握最新總經大事

鉅亨研報 2024-04-22 11:43

一、上週盤勢與本週大事

本週公告美國 CPI 數據，顯示通膨減緩不容易，期貨市場預期 FED 首次降息時間將延至九月，六月的降息機率剩不到 20%，且預期全年僅降息 1-2 碼。股市雖然小幅拉回修正後，隔日又受到蘋果傳出將推出 M4 晶片，搭載 AI 功能而使科技股重新回神。整體波動較大，台美股皆持續於高點震盪。

二、能源及原物料價格上揚

本次的 CPI 上漲，主要原因來自於能源價格拉動，以及就業市場供給及需求強勁，使得消費動能上行。其中在能源與原物料上，原油價格從低點略為反彈，伴隨經濟復甦，供需趨緊，三大能源機構預估今年石油消費量將呈現增長。

另個原物料則是銅金屬，在經濟基本面轉好的情況下，無論是營建、基礎建設與其他耐久財等需求增加，銅價格也持續上漲。

另方面，在能源轉型的需求帶動下，銅價格持續在增長，包含電動車、電網到風力發電機等。在銅礦供應沒有明顯增加下，且全球最大的精煉銅生產國中國，擬限制銅冶鍊擴張，近一步推高銅價。

完整內容請至豐雲學堂觀看！