〈焦點股〉受惠政策利多、手握土地開發題材 士紙一度漲停帶動造紙股表現
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-22 12:04
氣象達人彭啟明將接任環境部部長，指出徵收碳費議題將儘速與企業溝通，加上碳權議題等政策利多。此外，士紙 (1903-TW) 又握有土地開發題材，激勵今 (22) 日股價一度亮燈漲停，突破 60 元大關。
士紙今天早盤以 57.7 元開出後走高，盤中一度亮燈漲停鎖住 61.3 元，不過隨後漲停打開，但仍漲逾半根停板，站上月線，成交量超過 3000 張。
士紙手握「五號倉庫旅館都更開發案」以及「福德路 18 號開發」。總經理蔡丞哲先前於法說會時指出，五號倉庫旅館都更開發案，將在今年進行營建工程與室內裝修，預計今年底取得使用執照後，明年底開業營運。福德路 18 號開發方面，預計在 2026 年第三季取得使用執照。
除了士紙，今天造紙族群皆有表現，包括永豐餘 (1907-TW)、榮成 (1909-TW)、華紙 (1905-TW)，以及正隆 (1904-TW) 皆有 2% 至 3% 的漲幅。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇