看好車用及顯示應用創新 開發資本再攜群創成立基金規模33億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-22 11:38

開發金 (2883-TW) 子公司中華開發資本於 2021 年首開金控攜手台灣產業龍頭企業成立產業基金之先例，與群創光電 (3481-TW) 共同成立「群創開發基金」，投資戶表現亮眼；今年看好車用及顯示相關應用技術持續創新，於 3 月完成「群創開發貳基金」的設立，基金規模暫定為新台幣 33 億元，將延續並放大與群創的合作綜效。

開發資本資深副總林束珊表示，「群創開發基金」投資成果豐碩，已協助多家投資戶成功上市或興櫃，基金總評價現金倍數為 1.41 倍。憑藉著強勁的資源及合作優勢，「群創開發貳基金」聚焦「永續、車用、智能化、智慧城市」，投資機會包含資安、節能、車用智慧座艙、電動車衍生技術、相關 AI 運算、物聯網應用等，加上顯示產業生態鏈及相關企業具有的技術獨創性及國際市場競爭力，可以提供產業獲利及成長動能。

開發資本總經理南怡君進一步說明，開發資本積極與產業龍頭及領域專家進行策略合作，發揮自身投資管理的專長及紀律，將更多資金導向在產業發展及投資報酬部分均有前景的區塊。

例如群創的 Mini LED 及 Micro LED 面板技術、X 光檢測、半導體扇出型面板級封裝及液晶衛星天線等前瞻應用穩居市場領先地位，隨著車用 / 行動載具、智慧工廠、智慧城市、及數位健康等應用產業加速成長，皆可強化「群創開發貳基金」的獲利來源。

開發資本擁有超過 60 年的產業投資經驗，基金總資產管理規模超過新台幣 520 億元，建立資源豐沛且完整的投資生態圈，協助客戶升級轉型不遺餘力，與生態圈夥伴共榮共好，同時持續為基金投資人創造穩健的報酬。