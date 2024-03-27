〈開發金法說〉壽險業最壞情況已過 凱壽正向看今年FYP雙位數成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-27 19:51

開發金 (2883-TW) 今 (27) 日舉行法人說明會，子公司凱基人壽 2023 年初年度保費收入 (FYP) 下滑至 523 億元，法人關注今年展望，凱壽代理總經理蘇錦隆指出，去年壽險業遭遇總經面的逆風，不過，「最壞的情況已在去年發生了」，今年正向看待 FYP，預估將有雙位數的保費成長。

蘇錦隆進一步指出，壽險業 2026 年面臨接軌 IFRS 17 及 ICS 難題，因此，凱壽未來仍以保障型商品 (包含外幣) 為銷售策略的主軸，並不會去追求保費絕對數字的最大化為目標。

各大壽險公司近年積極累積 CSM，以求順利接軌，凱壽總精算師謝如涵表示，CSM 也是凱壽爭取的目標，近幾年都致力於高保障、高 CSM 價值商品的銷售，因此，2023 年的 CSM 較前一年出現雙位數成長，預期 2024 年也可以有雙位數的成長，這是今年的目標。

謝如涵指出，凱壽今年 RBC 仍高於 300%，資本相當充足，目前暫無發行次順位債的規劃，金管會保險局已經陸續公布多項在地化過渡措施，協助台灣壽險業者順利接軌，而凱壽的負債成本也較同業來得低，後續會持續評估市場狀況。

負債成本方面，謝如涵說，為了做到更好的資產負債管理，凱壽產品銷售以美元保單的佔比較多，因美元保單負債成本較高，預期今年會增加 3-5 個基點的負債成本。

關於凱壽投資策略方面，投資長謝欣欣表示，資產配置依然以穩健原則來操作，股票方面看好企業獲利成長，布局以獲利穩定、高股息為主要方向。

不過，股票高檔震盪的風險仍在，因此會看股價情況，做一些操作彈性的操作，股利收益部分，也會視市場狀況來調整，針對債券布局，仍將以提高經常性收益為原則，美元保單方面，會持續來布局國外債券，來提高經常性收益。

凱基銀行方面，今年全體放款規模相對積極，目標 10% 的增長，尤其要壯大個人金融的放款比重，調整整個法金放款結構，另外，今年重點也將增加境外放款案件，整體策略特別著重在手續費收入，以及提高銀行的活存比。