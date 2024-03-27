〈開發金法說〉配發率回穩 86萬股東今年將有現金股利入袋

美系外資分析師問及開發金股利政策，過去幾年盈餘配發率平均約 50-60%，2023 年度是否能樂觀期待，對此，龐德明回應，公司主張維持穩定的股利政策，但 2022 年度情況特殊，展望 2023 年度，由於 OCI 已顯著回升，將重新發放股利，並全數配發現金，須提交董事會討論。

觀察開發金各子公司營運表現，凱基人壽 2023 年稅後純益 101.8 億元；淨值較前一年度成長 39%，達到 1483.3 億元。新契約價值利潤率上升至 35.5%，未來將持續專注於高價值商品，並著重於穩健的資產負債管理。

凱基證券 2023 年稅後純益 73 億元，年增 102%，其中海外獲利貢獻占比提升至 14.6%；除在股權及債券承銷業務維持市場第一外，經紀業務市佔率也成長至 11.1%，將積極拓展財富管理服務，截至 2023 年底，整體客戶資產管理規模成長 31%，達到 4428 億元。

凱基銀行 2023 年稅後純益 54 億元，財富管理收入年成長率達到 33%，中小企業放款及個人信貸業務維持雙位數成長，年增率分別達 13% 及 21%。

中華開發資本因投資組合評價回升，2023 年稅後純益 22 億元，中華開發資本與鴻海、群創等策略夥伴在 2023 年共同發起五檔產業基金或公共事業投資專案，可望有效加速成長資產管理規模。