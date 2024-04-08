開發金董事長黃思國因退休請辭 副董楊文鈞代行董座職務

鉅亨網記者陳于晴 2024-04-08 09:27

開發金 (2883-TW) 董事長黃思國因即屆齡 75 歲，提出退休請辭開發金控董事長暨子公司凱基人壽董事長職務，生效日為 4 月 9 日。開發金董事長一職將由副董事長楊文鈞代行，凱基人壽則先由董事互推一人暫時執行董事長職務。開發金表示，兩家公司將儘速於董事會推舉新任董事長。

開發金指出，黃思國擁有豐富管理經驗並高度重視公司治理，常與同仁分享企業經營之策略思維，並鼓勵同仁在變動的大環境下，以積極的態度和行動迎向挑戰。在其督促及領導下，開發金控及各子公司持續不斷強化公司治理，董事會及功能性委員會運作日趨完善。

今年元旦凱基人壽完成更名寫下里程碑，使集團品牌形象更加一致。凱基人壽並連續五年榮獲金管會「公平待客評核」績優，也榮獲 2024《現代保險雜誌》「保險品質獎」四大優等肯定。

開發金表示，黃思國加入開發金控前，即有在 75 歲退休之規劃，黃思國董事長今年五月即滿 75 歲，幾經慰留，仍堅定依照之前的計畫申請退休，同仁均感不捨。