〈國泰金經濟調查〉4月股市樂觀情緒下滑 6成民眾買房意願不受囤房稅2.0影響

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-22 09:21

國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日公布 4 月國民經濟信心調查結果，顯示民眾景氣展望樂觀指數下降，消費意願轉弱，買賣房意願指數則呈上揚，有 62% 民眾認為囤房稅 2.0 政策對買房意願無影響，不過，國際股市區間震盪，股市樂觀情緒走降，風險偏好同步下跌。

國發會最新公布的 2 月景氣對策信號維持綠燈，領先指標與同時指標皆上揚；根據國泰金本月調查顯示，民眾景氣現況樂觀指數下降至 8 (3 月：14.9)，展望樂觀指數同步走低至 3.4 (3 月：13.9)，惟仍保持在偏樂觀的正值。

大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步轉弱，分別降至 11.4 (3 月：15.6) 及 -9.4 (3 月: -6.2)，其中大額消費意願仍偏樂觀。房屋買賣意願近期呈現連續上升趨勢，其中買房意願及賣房意願指數分別上揚至 -39.8 (3 月：-39.9) 及 -1.6 (3 月：-6.4)。

主計總處今年 2 月預估台灣 2024 年經濟成長率 3.43%，通貨膨脹率 1.85%，國泰金本月調查結果顯示，民眾對於全年經濟成長率的平均預期值落在 2.69%，僅 46% 民眾認為會在 3% 以上；而民眾對於 2024 年平均通膨預期值落在 2.36%，有 69% 的民眾認為全年通貨膨脹率會高於 2%。相較於主計總處，民眾對於 2024 年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

國泰金指出，調查期間美國經濟數據優於預期，市場對主要央行降息預期減弱，國際股市區間震盪。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數走降至 18.6 (3 月：25.3)，風險偏好指數下跌至 20 (3 月：24.7)。

對於未來 6 個月居住地住宅的價格變化預期，國泰金指出，合計有 72.2% 民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過 3%(較前次調查增加 13.8 個百分點)，其中 52.1% 民眾預期房價漲幅介於 3-10%(較前次調查增加 6.8 個百分點)；4.3% 民眾預期房價跌幅超過 3%(較前次調查減少 6 個百分點)。整體而言，民眾對於房價上漲的預期去年 10 月調查時更強。