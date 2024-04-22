全球零售50強出爐阿里巴巴下滑到第16位 專家：海外擴張受挫所致

鉅亨網新聞中心 2024-04-22 12:05

美國零售商聯盟（NRF）近來公布委託凱度公司（Kantar Retail）所作的全球 50 大零售商名單，沃爾瑪 (WMT-US) 穩居第一，亞馬遜 (AMZN-US) 跟施瓦茨集團緊追其後，中國零售商阿里巴巴 (BABA-US) 跟屈臣氏也榜上有名，但去年還在第 14 名的阿里巴巴，今年下滑兩個位置到第 16 名，海外收入也從 26 億美元略降至 25.8 億美元，這一變化引發了市場高度關注跟討論。



根據阿里巴巴最新財報，該公司截至去年 12 月為止的營業利潤、凈利及現金流均有不同程度的縮水，創辦人馬雲更五年來首見發文反公司改革，而排名下滑可能讓投資者產生疑慮，但事實上阿里在國內業務方面正在進行改革，但在海外擴張受阻。

阿里巴巴正對國內業務進行改革，尤其是針對旗下兩大重要事業阿里雲和物流公司菜鳥進行戰略調整，除引入新的管理團隊外，還重新確立了企業價值認知，在今年 2 月發佈的最新一季財報中，菜鳥的收入年增 24%，保持強勁的成長動能。

近日，阿里巴巴主席蔡崇信在接受採訪時自信地表示，經過架構重組和新管理層的到位，阿里巴巴已重返中國頂級電商企業的軌道，但阿里巴巴的海外擴張卻遇到前所未有的挑戰。

由於中國零售市場逐漸飽和，不少中國電商巨頭都選擇佈局海外，像拼多多開發 Temu 跨境電商平台，京東物流也押寶歐洲市場，阿里巴巴在 2010 年創立的國際版淘寶—速賣通 ，也在之後收購東南亞最大電商 Lazada 等一批電商平台，致力於打造全球零售鏈。

近年來，東南亞電商發展有目共睹，市場潛力巨大，對外貿易政策友好，但隨著各方勢力進入，Lazada 的榮景似乎並未持續多久，去年上半年在越南被 TikTok Shop 超越，在印尼的 Lazada 也很快被 TikTok Shop 超越。為削減成本和改善營運結構，曾經的東南亞旗艦電商 Lazada 不得不裁員約 500 人，連總裁和部分高層也未能倖免，這一點倒頗具阿裡行事風格。

東南亞電商市場著重於成熟的供應鏈，主要是配貨成本，以追求低廉價格為導向，但歐美市場聚焦於品牌力，且相較人口密集的亞洲市場，歐美配貨成本偏高，加上還有亞馬遜這樣在北美市場的長期佔據市場，而歐洲消費者的購物習慣大部分仍依賴於線下購物，歐洲的實體店也在跟電商爭奪客戶，市場競爭激烈，阿里巴巴必須透過不斷改革自身來登陸當地市場。

為打入歐美市場，阿里巴巴也曾推出 B2C 獨立站 AllyLikes 來應對同樣主攻物美價廉的服飾平台 Shein，但 2008 年就開始耕耘國際市場的 Shein 已佔據海外大部分市場，加上對市場的不熟悉與供應鏈優化不足，AllyLikes 被用戶抱怨品質不佳、物流配送速度慢等問題，AllyLikes 在 2021 年 9 月創下 23 萬流量高峰後就開始走下坡，最終官網上線僅兩年後便關閉



上周，馬雲發長文反思阿里巴巴內部問題並指阿里巴巴需要認清自己，重回客戶價值軌道，而非追求 KPI，蔡崇信也承認落後，因為忘記了真正的客戶是誰，兩人均指出阿里退步的核心病因，也就是在客戶價值上發生認知問題，要從之前的商家至上回到注重用戶體驗。

有專家指出，阿里巴巴是個創新驅動的公司，倘若公司問題太多，決策鏈條脫節，對創新能力將帶來負面影響。