〈紐約匯市〉以伊緊張局勢稍緩 瑞郎、日元回吐稍早升幅 DXY周線收紅

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-20 05:55

在傳出以色列對伊朗發動規模有限的攻擊後，伊朗表示沒有計劃立即對以色列展開報復，中東緊張局勢稍微緩解下，瑞士法郎和日元回吐稍早升幅。美元指數走勢變動不大，周線收紅。

以色列採取攻擊行動消息傳出後，兩種避險貨幣均有所上漲，但後續漲幅放緩。瑞郎兌美元匯價一度升至近兩周高點，截稿前升 0.25%，至 0.91 瑞郎兌 1 美元。

日元匯價最高升至近一周高點，截稿前微貶 0.02%，至 154.63 日元兌 1 美元。

周五 (19 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微貶 0.02%，報 106.12。周線小幅收高 0.07%。

伊朗境內周五傳出爆炸聲響，根據伊朗媒體和官員的說法，這是由防空系統擊中飛越中部城市伊斯法罕 (Isfahan) 上空的三架無人機所造成的。一名伊朗高級官員向路透表示，沒有計劃就這起事件對以色列做出回應。

Moneycorp 北美結構主管 Eugene Epstein 稱：「問題在於，這場衝突會拖下去嗎？目前伊朗對以色列的反應被解讀為局勢暫時緩和，因此我們看到幾乎所有一切都出現逆轉。」

歐元震盪後小幅上揚，漲近 0.1% 至 1.0653 美元。英鎊貶逾 0.5% 至 1.2370 美元，為 11 月中旬以來最低。過去幾周的主題是美元在強勁美國經濟支撐下走強。本月迄今，歐元已貶 1.3%，英鎊則貶 2%。

火熱的經濟數據，尤其是上周的 3 月消費者物價指數 (CPI)，已導致交易員調降對聯準會(Fed) 今年降息的預期次數，並預估首次降息將延後至 9 月，除了帶動美債殖利率飆升，也在本周稍早將美元指數推升至 11 月以來最高水平。

Convera 全球市場策略師 Boris Kovacevic 表示，投資人主要仍關注 Fed，而非地緣政治。更廣泛、更大的前景是高利率將維持更長一段時間的主題。

美元走強之下，亞幣尤其面臨壓力。美國、日本和南韓財政部長本周對日韓匯率發出罕見警告，提高了共同干預的可能性。

日本央行總裁植田和男周四 (18 日) 表示，若日元大幅貶值推高通膨，可能會再次升息，強調日元走勢可能影響下一次政策轉變的時機。

周五數據顯示，日本 3 月核心通膨率年增率自 2.8% 放緩至 2.6%，但仍高於央行設立的 2% 目標。日銀即將在下周召開貨幣政策會議。

加密貨幣方面，在啟動減半之前，比特幣漲 0.7% 至 64,184 美元。

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