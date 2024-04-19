〈以伊衝突〉CNN：以色列攻擊伊朗境內目標 伊朗擊落無人機
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-19 11:29
據美媒《CNN》報導，一名美國官員表示，以色列攻擊伊朗境內目標，此舉可能會引發中東緊張局勢升級。
一名美國高階官員說，以色列在周四（18 日）告知美方，準備在未來幾天內報復伊朗。
另據美媒《ABC News》報導，一名美國官員證實，以色列的飛彈擊中了伊朗境內一處據點，但該官員無法確認敘利亞和伊拉克的地點是否也遭到襲擊。
《耶路撒冷郵報》周五稍早報導，伊朗中部伊斯法罕（Isfahan）、敘利亞南部蘇韋達省（As-Suwayda）、伊拉克巴格達（Baghdad）地區和巴比倫（Babil），都傳出爆炸聲響。
台灣時間周五 9 時 43 分，布蘭特原油大漲 3%，報每桶 89.60 美元，西德州中級原油勁揚 3%，報 85.20 美元。現貨黃金周五盤中漲 1.1%，報每英兩 2,404.95 美元。
據伊朗官方通訊社周五報導，伊朗多個省份已經啟動防空系統，並在伊斯法罕地區上空擊落數架無人機。
另據《美聯社》報導，當地時間凌晨 4 時 30 分左右，阿聯酋航空和迪拜航空開始改變在伊朗西部空域的航道。
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