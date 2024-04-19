伊以開戰撼全球！非投等債資本利得與債息兼得具避險概念

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-19 19:53

19 受到中東情勢緊張，金價、油價呈現動盪，美股跌跌不休 ，台股及亞股今 (19) 日重挫，加上美國 3 月 CPI 增速超預期，恐影響美國 Fed 降息時點。外資投信強調：在市場消化地緣政治的負面情緒後，AI 題材持續帶動企業成長，長線仍是投資主流，此外，聯準會勢必會使利率正常化，此際佈局非投等債可優化資本利得與債息收益的機會。

中東戰雲密布已正式敲響警鐘，市場預期將一舉推升油價，可能衝上每桶 100 美元大關。油價上漲，將讓主要經濟體的通膨難以回到目標水準，更可能導致美國 Fed 對於降息時間及降息次數更趨保守。

戰爭未解、通膨難控，該如何部署投資？以伊衝突引發新的地緣政治緊張局勢，恰逢股市處於歷史高點，市場信心較易受影響，短線易引起獲利了結賣壓，若僅持有單一資產類別，易遭受金融市場波動影響，風險相對較大，且市場不穩定因素充斥，投資難度大幅提升。

富蘭克林華美投信表示，面對投資困境，投資人可採用多重資產配置強化投資組合，透過股債性質兼具的特性，達到隨漲抗跌的投資成效。抗跌方面，在市場情緒波動時期，債券性質能有效抵禦波動；隨漲方面，在市場逐步消化地緣政治風險的負面情緒後，AI 題材持續帶動企業成長，長線來看仍是投資主流趨勢，此外，聯準會勢必會使利率正常化，不論是以中期投資抑或資產配置的角度，佈局非投等債可望進一步優化資本利得增長與債息收益的機會。