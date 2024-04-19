〈貴金屬盤後〉中東緊張局勢升級 黃金避險買盤旺

鉅亨網編譯許家華 2024-04-19 07:18

黃金價格周四 (18 日) 上漲，儘管美國經濟數據強勁，未來的降息幅度恐縮減，但中東持續緊張的局勢增加了黃金的避險吸引力。

6 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.4% ，收每盎司 2397.30 美元。

現貨黃金上漲 0.9%，至每盎司 2382.09 美元。

上周五因預期伊朗對以色列進行報復性攻擊，金價觸及歷史新高 2431.29 美元。

中東方面，儘管西方國家呼籲克制，以色列已表態將對伊朗的一系列攻擊進行報復，但沒有透露如何實施。

Gainesville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 表示：「當地緣政治緊張局勢出現時，投資者的自然反應是轉向黃金，這種情況現在正在發生，如果衝突進一步升級，金價可能會升至 2500 美元至 2600 美元以上，如果停火，金價可能會跌至 2500 美元至 2600 美元。另外，央行的購買行為也為價格奠定了底線。」

儘管數據顯示美國上周初請失業金人數維持在低水準，但金價仍上漲。

強勁的美國經濟數據和 Fed 官員的鷹派言論讓投資人重新思考近期降息的可能性。(降息對不孳息的黃金有利，因此若經濟數據強勁，降息可能性下降，則本應不利黃金。)

中銀國際分析師 Xiao Fu 表示，因 Fed 降息預期下降，以及金價快速上漲時會自然出現的獲利了結交易，黃金可能會面臨一定壓力，但大幅下跌的可能性不大。

其他金屬交易

現貨白銀上漲 0.5%，至每盎司 28.36 美元。

賀利氏金屬 (Heraeus Metals) 貴金屬交易員 Alexander Zumpfe 表示：「因為需求持續大於新供應，大眾開始關注『白銀短缺』的論點，的關注，這種不平衡可能會導致未來的價格大幅調整。」