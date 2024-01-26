鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-26 12:35

美國國際貿易委員會 (ITC) 最終判決出爐，認定瑞昱 (2379-TW) 與中國電視大廠 TCL 侵犯超微 (AMD-US) 與 ATI 美國專利，並下達禁止令，禁止進口或銷售含有侵權晶片的系統裝置與數位電視等產品。

根據 ITC 判決內文，AMD 與 ATI 主張瑞昱和 TCL 侵犯其五項圖形系統相關技術的專利，以及生產或銷售含有侵權技術的電視，自 2022 年 6 月 7 日立案後，經過雙方多次攻防，最終僅剩一項專利中的兩項權利要求有效。

2023 年 7 月 7 日，法官發布初步裁決，認定瑞昱與 TCL 侵犯 381 專利的 19、20 項權利，並建議兩家被告採取相應的救濟措施，直至今年 1 月 24 日正式通過初步裁決，並確認被告的侵權行為和救濟措施。