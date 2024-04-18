立委擬提案壽險業海外投資上限降至25% 公會理事長：不支持

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-18 18:52

國內保險市場今 (18) 日傳出重大消息，立委羅明才等立委擬連署提案，規範業者海外投資上限，由現行 45% 降至 25%，讓許多壽險業者急跳腳，壽險公會理事長陳慧遊表示，不清楚調整的理由，公會內部也尚未討論，但不會支持這樣的調整，元大人壽總經理袁曉芝也認為，此舉恐不利美元保單銷售。

立法委員羅明才等立委擬具「保險法第一百四十六條之四條文修正草案」，調降保險業資金依規定辦理國外投資總額，最高不得超過各該保險業資金百分之二十五。

壽險公會今天舉行 2024 世界地球日聯合淨灘活動記者會，陳慧遊會後受訪時指出，才剛收到消息，目前還沒有看到委員們要調整規定的理由，大家也沒討論過相關內容，不過，「絕對不會支持這樣的調整」。

陳慧遊說，目前壽險公會沒有正式討論，他無法代表整個公會發表意見，但提案是立委的決定，公會成員會再進一步討論，「不知道有哪家會同意」，他說，就算要修法，應該也要有一些討論及論述才能進行。

配合即將到來的世界地球日，壽險公會延續去年作法，規劃偕同 21 家壽險公司共同舉辦聯合淨灘活動，今年活動也邀請公會暨其所屬部分會員公司一同參與。在活動舉辦前夕，特別邀請各會員公司總經理、保經公會王副理事長暨其會員公司代表舉辦本活動的啟動儀式，並特別邀請行政院鄭文燦副院長蒞臨見證，共同宣布全台 22 縣市接力淨灘活動正式開跑。