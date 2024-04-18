立委擬提案壽險業海外投資上限降至25% 公會理事長：不支持
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-18 18:52
國內保險市場今 (18) 日傳出重大消息，立委羅明才等立委擬連署提案，規範業者海外投資上限，由現行 45% 降至 25%，讓許多壽險業者急跳腳，壽險公會理事長陳慧遊表示，不清楚調整的理由，公會內部也尚未討論，但不會支持這樣的調整，元大人壽總經理袁曉芝也認為，此舉恐不利美元保單銷售。
立法委員羅明才等立委擬具「保險法第一百四十六條之四條文修正草案」，調降保險業資金依規定辦理國外投資總額，最高不得超過各該保險業資金百分之二十五。
壽險公會今天舉行 2024 世界地球日聯合淨灘活動記者會，陳慧遊會後受訪時指出，才剛收到消息，目前還沒有看到委員們要調整規定的理由，大家也沒討論過相關內容，不過，「絕對不會支持這樣的調整」。
陳慧遊說明，壽險業者的操作都是為了讓保戶的錢有好的去處，如果不能去、少了這一條路，後果將會是全體保戶共同承擔。目前台幣與美元等外幣利差很大，因此，必須讓資金有適當的去處，這是同業的想望。
陳慧遊說，目前壽險公會沒有正式討論，他無法代表整個公會發表意見，但提案是立委的決定，公會成員會再進一步討論，「不知道有哪家會同意」，他說，就算要修法，應該也要有一些討論及論述才能進行。
被問及此議題，袁曉芝指出，若調降壽險業海外投資上限比率至 25%，壽險公司未來要銷售美元保單會比較不容易，但還不知道詳細的提案內容，是否限為台幣保單去做國外投資，各公司狀況不太一樣，可能有利有弊，不過，台灣投資市場還是比較小。
配合即將到來的世界地球日，壽險公會延續去年作法，規劃偕同 21 家壽險公司共同舉辦聯合淨灘活動，今年活動也邀請公會暨其所屬部分會員公司一同參與。在活動舉辦前夕，特別邀請各會員公司總經理、保經公會王副理事長暨其會員公司代表舉辦本活動的啟動儀式，並特別邀請行政院鄭文燦副院長蒞臨見證，共同宣布全台 22 縣市接力淨灘活動正式開跑。
陳慧遊在啟動儀式中表示，聯合淨灘活動的舉辦，除了宣示本業及保經業者積極推動淨零碳排的決心外，也希望透過此一活動，彰顯業界對社會發展與環境保護的關懷。壽險業資金取之於社會，當亦用之於社會，業者在追求 EPS 的同時，更應兼顧 ESG，助己也助人，才能持續建立壽險業重視環境永續發展的形象及累積社會對壽險業的信賴。
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