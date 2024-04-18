兆豐銀統籌大成鋼75億元聯貸案簽約 超額認參3.13倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-18 17:37

由兆豐銀行統籌主辦暨擔任管理銀行之大成國際鋼鐵股份有限公司 (2027-TW) 新臺幣 75 億元聯合授信案，今（18）日舉行簽約，由兆豐銀行董事長雷仲達及大成國際鋼鐵董事長謝麗雲共同出席主持。兆豐銀為支持大成鋼對環境永續之努力，該授信案規劃將 ESG 指標納入授信條件，成就產業及金融界攜手為永續發展共盡心力。

本聯合授信案用途係供大成鋼償還金融機構債務、充實中期營運及購料週轉金所需，由兆豐銀行統籌主辦，吸引 20 家金融同業踴躍參加，短期間內即籌組完成，超額認參高達 3.13 倍，顯見銀行團對大成國際鋼鐵之肯定。

大成國際鋼鐵成立至今已 16 年，為大成鋼集團為開拓全球扣件通路所成立的子公司，以螺絲、螺帽等扣件及工業用零組件銷售為業，在美、加、澳、英、紐及巴西共有 30 多個營運據點。公司採電商管理模式，提供客戶 24 小時 B2B 網路下單，由庫存管理系統自動就近發貨配送，交貨效率高，而且產品項目相當齊備，可提供一站購足之服務，現為美國最大工業扣件通路商。