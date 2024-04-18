巧新樂估明年再生鋁料使用比達5成 添強獲利動能

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-18 16:04

全球汽車輪圈領導廠商巧新 (1563-TW) 今 (18) 日指出，預計於 5 月 13 日掛牌上市，再生鋁圈已獲包括 Porsche、Stellantis、JLR、BMW、TOYOTA、LEXUS 等相繼認證並量產出貨，不僅帶動屏東新廠於去年第四季達損平，目標 2025 年使用再生鋁料達 50%，持續為獲利注入強勁的成長動能。

隨著屏東廠轉盈，法人樂觀看待，巧新今年營收有望達兩位數成長，每股盈餘更有望衝破 5 元，亦即每股賺半個股本。

巧新說明，疫情過後客戶陸續來台進行驗證程序完成，加上豪華新車市場銷售穩健、車廠新車款上市計畫，帶動包括 Lexus、JLR、Porsche、Rolls-Royce 等國際豪華品牌車廠客戶對客製化輪圈的訂單提貨量提升，同時，再生鋁圈也已獲包括 Porsche、Stellantis、JLR、BMW、TOYOTA、LEXUS 等相繼認證與量產出貨。

巧新進一步說明，屏東一期廠年產能設定為 30 萬顆，透過鍛造製程調整優化，目前鍛造產能可達 40-45 萬顆，中段的 CNC 與拋光則依客戶需求來安排建置設備。

此外，為落實 ESG 企業永續競爭力，屏東新廠導入循環經濟理念，熔煉廠可百分百回收下腳料與廢料進行鋁料再生，生成後的 RESAICAL® 再生鋁成為巧新產品的原料。

巧新強調，再生鋁料較原生鋁降低約 95% 碳排放優勢，但輪圈強度並沒有差別，可大幅降低原料成本和去化鋁料庫存，今年精進公司整體毛利率與獲利表現可期

展望未來，從目前預視單和接單動能來看，巧新說明，明顯感受到來自主要客戶對於客製化輪圈、再生鋁輪圈等訂單與開發設計需求高漲，尤其再生鋁料 RESAICAL® 持續有來自客戶的詢問，隨著各車廠認證和品項增加，目標至 2025 年使用再生鋁料達 50%。