節能瓦斯爐及熱水器補助最高5000 受理 9成將告鏧 僅剩2.3萬台

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-18 17:58

僅上網公告不到一個月，住宅燃氣器具節能產品補助受理進度已達 90%，僅 2.3 萬台補助額度，補助專屬網站已同步公告剩餘補助經費，將受理民眾申請至經費用罄當日為止，呼籲民眾把握政府補助機會，購置節能瓦斯爐及瓦斯熱水器。

經濟部能源署表示，民眾自 113 年 1 月 1 日起凡購買符合 1、2 級能效的瓦斯爐及瓦斯熱水器，每台申請可獲 1,000 元至 3,000 元補助。同一電號之住宅用戶最多可申請一台瓦斯爐及瓦斯熱水器，合計最高補助 5,000 元。經濟部今年共編列 3.6 億元補助預算，如經費用罄將會提前截止，目前累計受理 19.9 萬台，預估尚有 2.3 萬台可供民眾申請。

經濟部自 3 月 26 日起於補助專屬網站公告剩餘補助經費，且每日定時更新數值，民眾可隨時上網查看 (https://save3000.moeaea.gov.tw)。能源署特別提醒，剩餘補助經費歸零當日即為補助申請最後一日，郵寄申請件以郵戳日期為憑，線上申請件自隔日零時起停止受理作業，請民眾務必留意申請時限，以免錯失補助機會。

已購買瓦斯爐或瓦斯熱水器的民眾，應依補助作業要點規定，備妥身分證件、存摺、裝機地址電費單、統一發票等資料，利用補助專屬網站「線上申請」服務進行申辦，或填妥補助申請表並檢附上述申辦文件影本，以掛號郵寄至專用郵政信箱 (板橋郵政 68-123 號信箱)。

能源署指出，使用者進入線上申請系統通過手機驗證後，依序輸入申請資料並上傳文件圖檔，確認資料無誤送出後即完成申請程序，全程無紙化作業，且即時受理立案，比郵寄申請更方便，還可加快案件審核速度。目前網路申請比例高達 80% 以上，推薦民眾優先採用。

能源署也提醒，申請補助使用的資料文件，無論是拍照或影印，應確保資料內容清晰可辨，避免後續補件情形；發票 (或收據) 影本應載明購買產品的完整型號，以利確認產品補助金額，建議可一併檢附能源效率分級標示貼紙影本。