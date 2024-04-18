〈零售迎母親節大檔〉環球購物最高回饋18% 估業績增1成

據環球購物統計，女性占整體消費會員數及金額超過 70%，其中不同世代的女性消費力增長類別也大不同，X 世代 (45 歲以上) 女性重視居家生活，在家電、適合全家穿搭的服飾品牌消費金額成長幅度最高，而 Y 世代 (25-44 歲) 則消費時尚感服飾、3C，成長最明顯，Z 世代 (25 歲以下) 為藥妝及餐飲增長最多。