〈零售迎母親節大檔〉環球購物最高回饋18% 估業績增1成
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-18 12:41
冠德 (2520-TW) 旗下 Global Mall 環球購物中心第一季業績成長近 10%，今 (18) 日起迎接母親節大檔，主打最高回饋 18%，預計母親節檔期業績續增 10%。
環球購物表示，母親節選購禮物、聚餐需求持續升溫，看準這波商機，規劃粉漾禮品展，於線上線下集結百大品牌推粉紅小家電、蛋糕、化妝保養品和服飾配件優惠 7 折起，支持女性更加寵愛自己，預計檔期業績增 10%。
據環球購物統計，女性占整體消費會員數及金額超過 70%，其中不同世代的女性消費力增長類別也大不同，X 世代 (45 歲以上) 女性重視居家生活，在家電、適合全家穿搭的服飾品牌消費金額成長幅度最高，而 Y 世代 (25-44 歲) 則消費時尚感服飾、3C，成長最明顯，Z 世代 (25 歲以下) 為藥妝及餐飲增長最多。
為因應母親節消費需求，環球購物母親節檔期《Lovely Mother"s Day》力推低中高多元門檻、禮券、點數、線上購物金超值回饋一次享，更加碼放大行動支付回饋，合計最高回饋 16%。
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