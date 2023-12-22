〈富采法說〉Micro LED需求逐年增加 富采明年決定是否蓋新廠

富采 (3714-TW) 今 (22) 日召開法說會，財務長張博儀指出，富采持續布局 Micro LED，隨著 Micro LED 需求逐年增加，富采將陸續盤點台灣各廠區的狀況，會不會建置 Micro LED 新廠，明年就會有答案。

張博儀表示，富采預估 Micro LED 需求爆發要等到 2026、2027 年，因此目前有兩個規劃方向。首先，富采在台灣有超過 5 個以上的廠區，今年開始也陸續整理、盤點各個廠區的狀況，嘗試透過 Mini LED 機台改機的方式，投放在未來 Micro LED 產能，進一步評估是不是有機會利用這些廠區空出來的空間，作為 Micro LED 的產線。

另一規劃方向，張博儀說明，如果在 2025 年前觀察到 Micro LED 大幅度成長，當無法負荷 1 萬片套以上的產能時，便會興建新廠，未來幾個季度會有更準確的評估。不過張博儀強調，目前仍以運用現有廠區因應為主，若挪用現有廠區作為 Micro LED 產線，將能大幅縮減資本支出，提高資產週轉率。

不過張博儀也提到，雖然目前 Micro LED 有特定客戶，但明年尚無法明顯貢獻營收，第二階段累計 1 萬片量也要等到 2025 年才能貢獻營收。張博儀解釋，由於 Micro LED 在良率及品質上要求高，從設計到驗證階段所需時間也較長，因此 2024 至 2025 年將 Micro LED 重點放在完善技術與產線建置。

展望部分則維持先前看法，張博儀指出，車用仍然是最大的成長動能，感測與特殊照明方面呈穩定，傳統背光部分，則需觀察奧運、AI PC 的導入能否帶動需求回升。