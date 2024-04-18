特斯拉下周財報恐續傳利空消息 陸媒：現在沒人比馬斯克更希望降息

鉅亨網新聞中心 2024-04-18 17:09

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 下周二 (23 日) 將公佈最新一季財報，該公司在財報會議上對外釋出的訊息勢必將牽動後續股價表現，市場預估將出現多項利空消息，加上近期銷售表現持續低迷，股價恐有進一步下跌空間。

中國投資研究網站《格隆匯》報導，現在沒有人比特斯拉老闆馬斯克更需要聯準會 (Fed) 降息了，但美國 3 月宏觀經濟數據持續超出預期，讓今年降息預期再度被壓縮跟延後，甚至隨著能源、金屬價格節節攀升，通膨復燃機率大幅增加。高利率對於電動車企業是個利空，因為車貸利率走高很容易讓消費者打消購買念頭。

近兩年，儘管在美國科技股強大的資金累積效應下，特斯拉漲幅在今年第一季仍蒸發三分之二，這也導致中國 A 股中的特斯拉概念股連帶受到拖累，一些關係比較近的供應商，股價甚至腰斬。

隨著銷售目標不如預期、新車計畫暫時擱置，再加上身處激烈的競爭環境，特斯拉電動汽車業務成長前景越來越讓市場感到憂慮，逼得馬斯克周一 (15 日) 祭出裁員大刀，此次是特斯拉自 2017 年來第五度大規模精簡人力，但隨著全球工廠啟動，業務佈局更加清晰，特斯拉在克服產能地獄後的員工人數過去幾年仍大幅成長，從 2018 年初 4.8 萬人增加到 2024 年初的 14 萬人。

知情人士透露，在銷售下滑嚴重的中國市場，馬斯克最新裁員比例遠高於 10%，特別是在銷售部門，有些部門更裁員四成，個別部門甚至達到五成，但資遣費達到從 N+1 到 N+3 不等的程度。

報導指出，在新的成長機會變得清晰前，如何平衡利潤跟投入，才是特斯拉市值的底線，原因在於未來低銷售預期和需要維持的高投入，光這兩點足以讓追隨特斯拉的投資人惴惴不安。

跟 2019 年產能危機不同的是，這次是需求端出現了問題，根據中國乘聯會的統計看，今年第一季特斯拉銷量是 22 萬 876 輛，出口量 8 萬 8456 輛，二者相減得出公司在中國第一季銷量約為 13.24 萬輛，年減率 3.6%，排在新能源車廠第三，市佔率約 7.5%，

儘管 Model Y 依然是特斯拉最受歡迎的產品，但市場競爭逐漸分散，消費者們在各價位上的選擇越來越多，這也代表贏得客戶青睞難度將成倍增長，這也意味著各項成本的持續增加。在今年首季銷售閃崩壓力下，特斯拉試圖透過廣告投放和線下推廣加大對消費者的吸引力。

自去年以來，特斯拉在數位廣告上的支出激增，在美國數位廣告上的支出約為 640 萬美元，相較於 2022 年的 17.5 萬美元增長近 36 倍。

報導還指出，特斯拉大打價格戰並未能用銷售規模來攤低成本，但比亞迪 (002594-CN) 卻可以，比亞迪在 2021 年和 2022 年毛利率為 16.7% 和 20.4%，跟特斯拉 26.5% 和 26.2% 有較大差距，但去年比亞迪毛利率攀升至 23%，特斯拉則降至 17.1%。

此外，短期內特斯拉全自動駕駛 (FSD) 系統恐還不會進入中國，但中國車企已快馬加鞭將城市自動輔助導航駕駛 (NOA) 鋪滿全國。隨著消費者逐漸接受智駕功能，沒有 FSD 的特斯拉在中國就少了一個賣點。在規格上，無論是尺寸、續航力、加速或充電速度，國內車企都可跟特斯拉一較高下。

從銷量，獲利能力、產品力上，特斯拉的品牌優勢逐步被中國車企稀釋瓦解，繼續降價也大達不到四兩撥千斤的效果。

在北美，特斯拉整體銷量仍佔據半壁江山，但北美汽車整體銷售出現自 2020 年第二季以來首次季減，這一切都歸咎於經濟性價比，電動車在北美一直是高昂的玩具，油電混合車的崛起擠壓了滲透率本就緩慢提升的電動車市場，歐美汽車製造商也在重新考慮電動化計劃。