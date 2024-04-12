無懼蘋果擱置Micro LED計畫 錼創積極開發新產品下周法說釋展望

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-12 17:31

市場傳出蘋果 (AAPL-US) 擱置 Micro LED 版本 Apple Watch 的計畫，為 Micro LED 產業發展增添變數。不過錼創 (6854-TW) 仍積極開發 Micro LED 產品，且持續與富采 (3714-TW) 旗下晶電合作。錼創將於下周一 (15 日) 召開法說會，預料將釋出最新展望。

先前根據研調機構 TrendForce 指出，LED 晶片大廠 ams OSRAM 宣布終止一項 Micro LED 合作案，原先作為蘋果 Micro LED 版本 Apple Watch 的唯一晶片供應商，若此一晶片供應合作告吹，原定 2026 年的上市計劃恐出現變數。

不過 TrendForce 認為 Micro LED 版本 Apple Watch 開發僅是暫時性的觸礁，專案仍有高機會進行。TrendForce 提到，從供應鏈角度來看，台灣廠商目前已經具備 Micro LED 晶片、背板以及相關移轉製程技術，若蘋果從中尋找新的供應鏈夥伴是可行的。

錼創持續積極開發 Micro LED 相關技術與產品，先前法說會董事長李允立指出，在 Micro LED 車用應用方分，已與國際一線車廠皆有接觸，已導入設計階段，開始設計概念車。李允立預估，車用 Micro LED 在今年可以貢獻一點營收，但要真正進入量產並貢獻營收，要等到 2027 年至 2029 年。

另外，錼創與晶電合作案進度方面，李允立先前表示，已在去年底會完成建置，今年第一季就可以貢獻產能，期望在第二季前產能可以完全開出。