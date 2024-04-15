報導稱蘋果執行長庫克抵達越南 將承諾增加當地投資

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-04-15 13:40

據越南新聞網站 VnExpress 報導，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 於周一 (15 日) 上午抵達河內，將與越南程式設計師和內容創作者會面。

報導指出，庫克將開始為期兩天的訪問，探討擴大與越南合作的可能性。他的訪問不僅是蘋果在越南業務擴張的標誌，也是蘋果對這一潛在市場的長期承諾。

過去十年，越南組裝蘋果產品的公司數量增加了 4 倍。去年 5 月，蘋果在越南開設了線上商店，當地消費者首次可以直接購買任何蘋果產品。

在庫克預計此次訪問期間，蘋果將宣布在越南開設蘋果專賣店的計畫，並為越南客戶提供更好的售後服務和技術支援。

蘋果在聲明中表示，除了支持當地學校清潔水計畫外，該公司還將增加對越南供應商的支出。蘋果指出，自 2019 年起，已透過其供應鏈夥伴，在越南增加近 400 兆越南盾 (160 億美元) 的投資。