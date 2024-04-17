美超微超樂觀！分析師目標價兩倍跳至1500美元 激勵股價漲逾10%

鉅亨網編譯許家華 2024-04-17 14:30

Loop Capital 分析師 Ananda Baruah 對美超微電腦 (SMCI-US) 發出超級樂觀的研究報告，激勵該股周二漲逾 10%。

Loop Capital 分析師 Ananda Baruah 將美超微電腦的股價目標自 600 美元提高近兩倍，達到 1500 美元。人工智慧硬體提供商美超微電腦周二大漲 10.6%，收每股 976.30 美元，今年迄今已上漲 242%，而過去 12 個月來累積漲幅達 784%。

Baruah 表示，其報告反映出，他對美超微電腦在 AI 伺服器市場地位的信心增強，認為該股預估本益比應可在 20 至 30 之間，其目標價是基於他預期美超微電腦 2026 年每股獲利 50 至 60 美元、營收介於 300 億至 400 億美元區間。

Baruah 表示，美超微電腦業務保持健康，預計 3 月季度業績壯碩，而 6 月財測更強勁，且如果該公司預先宣布該季度的樂觀業績，也不會令他驚訝。

美超微電腦預計，季度營收 37 億美元至 41 億美元，而華爾街的共識為 40 億美元，但他認為實際營收總額可能在 41 億美元至 45 億美元之間，而且下一季營收會比 3 月季度還高。

Baruah 寫道，美超微長期人工智慧營收潛力「仍持續被低估」。他估計該公司下一財年 (2025 年 6 月止) 營收總額將達 240 億美元，不僅高於 FactSet 追蹤的華爾街共識 (208 億美元)，也高於本財年 (2024 年 6 月止) 預計的 146 億美元。