持續加碼！除AI與建築類股 共同基金經理人增持這檔潛力股
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-12 15:57
受市場對 AI 熱情持續激勵，多家本月表現最佳共同基金再次大舉投入數十億美元增持科技「七巨頭」股票，包括輝達 (NVDA-US) 、微軟 (MSFT-US) 、Meta Platforms(META-US) 和 Google(GOOGL-US) ，另外也大量買進博通 (AVGO-US) 、Salesforce.com(CRM-US) 和 Uber Technologies Inc(UBER-US) 等科技股，零售業巨頭好市多 (COST-US) 和目標百貨 (TGT-US) 也獲得買進，但最值得注意的是，連鎖有機超市 Sprouts Farmers Market Inc(SFM-US) 股票也獲得青睞。
基金經理人增持 Sprout Farmers 的理由跟好市多、Target 相同，三者都在起漲點附近買進，而 Sprout Farmers 從 2 月的歷史高點回落後，即將重啟漲勢突破前高。
基金經理人根據技術線型圖指出，Sprout Farmers 的 50 日移動均線處於明顯上升趨勢，並剛站回月線上方，每股 65.53 美元為新一波漲勢起漲點。總部設於鳳凰城的 Sprout Farmers 自去年 12 月 4 日一路漲至今年 2 月創下歷史高點，波段漲幅高達 47%。
Sprout Farmers 將於 5 月 1 日公佈今年第一季財報，分析師預估該公司每股獲利將成長 2% 至每股 1 美元，銷售額預計將成長 7%，達到 18.5 億美元。
去年，Sprout Farmers 每股獲利年增 19%，達到每股 2.84 美元，去年第四季銷售額也成長 8% 至接近 17 億美元，這家連鎖超市業者過去五季營收成長率界介於 6% 到 8% 之間。
與此同時，好市多近期漲勢也剛剛確立，目前股價已回升至 10 周線上方，突破點為每股 787.08 美元，該連鎖賣場業者 3 月 8 日公佈財報時後，股價曾跌破這一價位。
此外，在經歷多年低迷之後，Target 股價正試圖站回 175.53 的突破點，目前正站穩月線支撐位置。
除 AI 與零售類股外，共同基金也跟上月一樣再次大舉投資建築公司，像是由 Lennar、PulteGroup 和 Toll Brothers 等建商股票，共向這三大建商投資至少 1.2 億美元，其他投資超過 1 億美元的建築公司還包括 Core & Main、Builders FirstSource、TopBuild、Masco、Martin Marietta 和 Trane Technologies。
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