持續加碼！除AI與建築類股 共同基金經理人增持這檔潛力股

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-12 15:57

基金經理人增持 Sprout Farmers 的理由跟好市多、Target 相同，三者都在起漲點附近買進，而 Sprout Farmers 從 2 月的歷史高點回落後，即將重啟漲勢突破前高。

基金經理人根據技術線型圖指出，Sprout Farmers 的 50 日移動均線處於明顯上升趨勢，並剛站回月線上方，每股 65.53 美元為新一波漲勢起漲點。總部設於鳳凰城的 Sprout Farmers 自去年 12 月 4 日一路漲至今年 2 月創下歷史高點，波段漲幅高達 47%。

Sprout Farmers 將於 5 月 1 日公佈今年第一季財報，分析師預估該公司每股獲利將成長 2% 至每股 1 美元，銷售額預計將成長 7%，達到 18.5 億美元。

去年，Sprout Farmers 每股獲利年增 19%，達到每股 2.84 美元，去年第四季銷售額也成長 8% 至接近 17 億美元，這家連鎖超市業者過去五季營收成長率界介於 6% 到 8% 之間。

與此同時，好市多近期漲勢也剛剛確立，目前股價已回升至 10 周線上方，突破點為每股 787.08 美元，該連鎖賣場業者 3 月 8 日公佈財報時後，股價曾跌破這一價位。

此外，在經歷多年低迷之後，Target 股價正試圖站回 175.53 的突破點，目前正站穩月線支撐位置。